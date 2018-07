Amazon Prime Day, 36 ore di super offerte

Amazon Prime Day

Torna l'Amazon Prime Day.

Torna l’Amazon Prime Day, che prenderà il via il 16 luglio alle 12 e durerà 36 ore. In offerta sul sito del colosso americano dell'e-commerce ci saranno oltre 1 milione di prodotti, accessibili anche dai clienti di alcuni Paesi europei, tra cui Italia, Spagna, Germania e Francia, oltre che dal Giappone, dall'India, dall'Australia e da Singapore.

"I clienti Prime potranno godere di una giornata e mezza delle nostre migliori offerte, con 36 ore di tempo per acquistare tra oltre un milione di prodotti", ha dichiarato Jeff Wilke, ceo Worldwide Consumer di Amazon. "I clienti Prime potranno acquistare le Novità Prime Day proposte da centinaia di marchi in tutto il mondo. Più di 100 milioni di clienti Prime in tutto il mondo potranno partecipare ai festeggiamenti per il Prime Day".

