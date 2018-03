amazon

Amazon pronto a realizzare conti correnti

05/03/2018

Amazon è in trattative con alcune grandi banche, inclusa JPMorgan, per realizzare un prodotto simile ai conti correnti da offrire ai clienti del colosso di Jeff Bezos. Lo riporta il Wall Street Journal citando alcune fonti, secondo le quali Amazon punta a creare un prodotto in grado di attirare i giovani e coloro che non hanno un conto corrente.

''L'iniziativa non punta a far diventare Amazon una banca'' affermano le stessi fonti. Un prodotto simile a un conto corrente consentirebbe ad Amazon di ridurre le commissioni pagate alle aziende finanziarie e di raccogliere dati sui redditi dei consumatori e sulle loro abitudini di spesa.

