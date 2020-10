Coronavirus

App Immuni: superati i 9,1 milioni di download

''Abbiamo già superato i 9,1 milioni di download'', ha annunciato su Twitter il profilo della app italiana di tracciamento dei contatti.

Pubblicata il: 22/10/2020

"Abbiamo già superato i 9,1 milioni di download". Lo ha annunciato su Twitter il profilo della app italiana di tracciamento dei contatti, evidenziando che da lunedì scorso Immuni "è la prima app di tracciamento dei contagi a essere interoperabile a livello europeo, con quelle di Germania e Irlanda".

"Il Covid19 non conosce confini, ma con Immuni abbiamo uno strumento in più per contrastarlo", si legge nel tweet.

