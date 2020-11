problemi del sonno

App per smartwatch combatte gli incubi

Un'applicazione può trasformare lo smartwatch in uno strumento utile a contrastare i problemi del sonno legati agli incubi.

10/11/2020

Un'applicazione può trasformare lo smartwatch in uno strumento utile a contrastare i problemi del sonno legati agli incubi. Lo afferma la Food and Drug Administration (Fda), l'ente governativo statunitense per la regolamentazione di farmaci e alimenti, che ha approvato la vendita di "NightWare".

Si tratta di una app per l'Apple Watch sviluppata per combattere gli incubi collegati con diversi disturbi, tra cui principalmente quello da stress post traumatico.

L'applicazione - si legge nella nota dell'Fda - potrà essere usata solo da adulti sopra i 22 anni, e soltanto dietro prescrizione medica. La società sviluppatrice evidenzia che la app non rappresenta una soluzione al problema, ma che è parte di un trattamento più ampio e comprensivo anche di medicinali.

Nel dettaglio, per funzionare la app sfrutta il sensori di movimento e di frequenza cardiaca dell'apple Watch. Tali dati vengono inviati a un server centrale, che attraverso un algoritmo stila un profilo personalizzato del sonno dell'utente.

Il software quindi desume quando sta avendo un incubo e, per interromperlo, fa vibrare lo smartwatch.

Fonte: Ansa

