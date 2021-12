Super Green Pass

App Verifica C19: cosa è cambiato e come funziona con il Super Green Pass

La app del ministero della Salute per il controllo dei certificati verdi permette ora di selezionare il tipo di verifica che si vuole effettuare, se 'base' o 'rafforzata'.

Pubblicata il: 05/12/2021

Con il Super green pass in arrivo domani 6 dicembre e nuove regole per bar, ristoranti, palestre e hotel anche in zona bianca fino al 15 gennaio 2022, l'app VerificaC19 è stata aggiornata. Da lunedì infatti il certificato verde si sdoppia: oltre a quello base, che si ottiene anche con un tampone, entra in campo anche quello rafforzato, rilasciato solo alle persone vaccinate o guarite. Chi possiede già un Green pass valido per vaccinazione o guarigione non deve scaricare una nuova Certificazione perché sarà l’app Verifica C19 a riconoscerne la validità (ridotta dagli attuali 12 a 9 mesi)

La app del ministero della Salute per il controllo dei certificati verdi permette ora di selezionare il tipo di verifica che si vuole effettuare, se 'base' o 'rafforzata'. Verifica C19 quindi, come già avveniva in precedenza, accende o meno il semaforo verde.

Fonte: Adnkronos

