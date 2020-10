iPhone 12

Apple, 2 milioni di iPhone 12 ordinati in appena 24 ore

Gli ordini per l'iPhone 12 hanno superato, nelle prime 24 ore, quelle dell'iPhone 11.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 20/10/2020 - 09:49:48 Letto 355 volte

Gli ordini per l'iPhone 12 hanno superato, nelle prime 24 ore, quelle dell'iPhone 11. La stima è dell'analista Ming-Chi Kuo di TF International Securities, secondo il quale Apple ha venduto 2 milioni di iPhone 12 nelle prime 24 ore in cui era possibile ordinarlo. L'analista mette in evidenza come la domanda dell'iPhone Pro è stata sostenuta dalla Cina, dove il 5G è più disponibile.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!