Apple, il 15 settembre evento online: arrivano Apple Watch 6 e iPad 2020

L'attesa è per l'ultima versione dell'Apple Watch e per un nuovo iPad, mentre la presentazione degli iPhone potrebbe slittare a ottobre.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 09/09/2020 - 14:32:25 Letto 400 volte

Apple ha convocato la stampa per un evento - online a causa del coronavirus - in programma il 15 settembre in cui il colosso di Cupertino svelerà i nuovi prodotti. L'attesa è per l'ultima versione dell'Apple Watch e per un nuovo iPad, mentre la presentazione degli iPhone potrebbe slittare a ottobre.

Sull'invito spedito ai media si legge la frase "Time Flies", il tempo vola, che lascia pensare all'Apple Watch di sesta generazione, forse anche in versione economica, e all'iPad Air, ridisegnato con uno schermo senza cornici.

I nuovi iPhone 12, di cui si attendono quattro modelli di dimensioni diverse e con connettività 5G, potrebbero però slittare.

