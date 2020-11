Apple

Apple, in arrivo i nuovi Mac con il chip fatto in casa

Sono tre i prodotti che per primi arrivano con M1: il nuovo MacBook Air, il MacBook Pro da 13 pollici e il Mac mini.

Apple avvia la nuova rivoluzione dei suoi computer Mac. Come nel 2005, quando Steve Jobs annunciò il passaggio dal PowerPc a Intel, ora è il suo erede Tim Cook ad annunciare l'addio a Intel in favore del chip M1, il processore "fatto in casa" dalla Mela, basato su architettura Arm e progettato in modo specifico per i suoi portatili e desktop.

In un evento online chiamato "One More Thing" - il terzo di questo autunno dopo quelli dedicati a Apple Watch, iPad e iPhone - Apple ha mostrato il suo primo chip Apple Silicon che punta a ottimizzare il rapporto tra prestazioni ed efficienza. Forte dell'esperienza fatta nel settore mobile con i processori per iPhone e iPad (l'ultimo è l'A14), il colosso di Cupertino ha messo a punto un chip che promette il doppio della velocità e un quarto dei consumi rispetto alla concorrenza.

Il chip M1 equipaggia il nuovo MacBook Air, che assicura Cpu fino a 3,5 volte più veloce e Gpu fino a 5 volte più scattante.

Tutte e tre i computer arrivano con sistema operativo Big Sur. Già disponibili in preordine, saranno in vendita dalla prossima settimana.

Fonte: Ansa

