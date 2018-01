iphone

Apple, l'iPhone X potrebbe essere tolto dal mercato

L'iPhone X sta registrando vendite inferiori alle attese, e per questo Apple potrebbe togliere in autunno il dispositivo dal suo catalogo...

Pubblicata il: 22/01/2018

L'iPhone X, lo smartphone innovativo con cui Apple ha celebrato i dieci anni del melafonino, sta registrando vendite inferiori alle attese, e per questo Apple potrebbe togliere in autunno il dispositivo dal suo catalogo, cessandone la produzione in estate. A dirlo è Ming-Chi Kuo, analista di Kgi Securities ed esperto della compagnia di Cupertino.

Stando all'analista, l'iPhone X non ha avuto l'accoglienza sperata specialmente in un mercato grande come quello cinese. Il problema sarebbe legato alla famigerata "tacca", cioè l'inserto nero nella parte alta del display dove trovano posto i sensori del telefono: ai consumatori darebbe l'impressione che ci sia meno spazio utilizzabile sullo schermo, e per questo preferirebbero comprare l'iPhone 8 Plus.

