Apple One

Apple One arriva in Italia: sei servizi in un unico abbonamento

Arriva anche in Italia Apple One, sei servizi in abbonamento di Cupertino, tra cui: Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade e iCloud storage.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 02/11/2020 - 10:41:53 Letto 357 volte

Arriva anche in Italia Apple One, un unico posto che mette insieme fino a sei servizi in abbonamento di Cupertino, tra cui Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade e iCloud storage.

“Con Apple One, puoi accedere al meglio dell’intrattenimento Apple su tutti i tuoi dispositivi preferiti con un unico semplice abbonamento", spiega Eddy Cue, Senior Vice President Internet Software and Services di Apple.

Apple One ha diversi tipi di abbonamento. Il piano Individual include Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade e 50GB di spazio di archiviazione iCloud per 14,95 euro al mese. Quello Family include Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade e 200GB di spazio di archiviazione iCloud per 19,95 euro al mese e può essere condiviso con un massimo di sei persone in famiglia. Il piano Premier, dove disponibile, include Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade, Apple News+, Apple Fitness+ e 2TB di spazio di archiviazione iCloud e può essere condiviso fra un massimo di sei persone in famiglia.

Apple One include un periodo di prova gratuito di 30 giorni per tutti i servizi cui i clienti non sono ancora abbonati.

Fonte: Ansa

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!