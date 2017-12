iPhone

Apple: partite 9 class action per il rallentamento degli iPhone

Dopo che Apple ha ammesso di rallentare deliberatamente i vecchi iPhone con gli aggiornamenti per compensare le scarse prestazioni della batteria...

di Palermomania.it | Pubblicata il: 28/12/2017 - 10:32:07 Letto 414 volte

Dopo che Apple ha ammesso di rallentare deliberatamente i vecchi iPhone con gli aggiornamenti per compensare le scarse prestazioni della batteria sono già partite nove class action. A riportarlo è Reuters.com.

Secondo quanto lamentato in alcune cause legali coloro che hanno acquistato iPhone, nell’ultimo anno, potrebbero aver scelto di acquistare un nuovo telefono a causa delle lente prestazioni del proprio, quando invece avrebbero semplicemente potuto cambiare la batteria.

“Se si provasse che gli utenti, venendo prima a conoscenza del meccanismo degli aggiornamenti, avrebbero potuto cambiare la batteria invece di acquistare un nuovo telefono, Apple potrebbe essere accusata di frode”, ad averlo affermato è Rory Van Loo, professore della Boston University specializzato in diritto su questioni tecnologiche. Non è dello stesso avviso Chris Hoofnagle, del Berkeley Center for Law & Technology, il quale sostiene che Apple potrebbe non aver sbagliato, “Ancora non esistono delle norme che tutelino i proprietari dei dispositivi", ha aggiunto.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!