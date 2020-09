tecnologia

Apple, presenta i nuovi Apple Watch Series 6 e i nuovi iPad

A differenza degli scorsi anni niente nuovi iPhone ma ci si è concentrati su Watch, iPad e nuovi servizi!

di Palermomania.it | Pubblicata il: 16/09/2020 - 10:25:50 Letto 357 volte

Cupertino presenta i nuovi Apple Watch, la serie 6, più potente e innovativa rispetto alla precedente. E, nel corso del suo evento online, alza il velo anche sulla nuova generazione di iPad oltre che sull'atteso Apple One, l'abbonamento che include alcuni dei suoi servizi a un prezzo inferiore a quello che i suoi clienti spenderebbero acquistandoli singolarmente.

Particolarmente atteso da Wall Street, che le vede come un mezzo per rafforzare la macchina dei ricavi di Cupertino, Apple One ha un prezzo di base di 14.95 dollari al mese e include Apple Music, Apple Arcade, Apple TV+ e 50 GB di storage iCloud. Per le famiglie il prezzo sale a 19,95 dollari. L'abbonamento premium ha invece un costo mensile di 29,95 dollari e include anche Apple News+, Apple Fitness + e 2 TB di storage iCloud. Il modello di abbonamenti si 'ispira' a Amazon, con Cupertino che vorrebbe replicare la 'fedeltà' ottenuta dal colosso di Jeff Bezos con il programma Prime, che unisce le consegne gratuite con i video in streaming e altri servizi in un abbonamento annuale o mensile.

La nuova rivoluzione Apple con gli Apple Watch e gli iPad precede quella dell'iPhone, che quest'anno a causa della pandemia arriverà più tardi costringendo gli amanti e i fedelissimi di Apple ad attendere ancora alcuni mesi.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!