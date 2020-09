Smartphone

Arriva il Galaxy Z Fold 2 di Samsung, il terzo Smartphone pieghevole

Si arricchisce la famiglie degli smartphone che supportano il 5G. Dal 18 settembre arriva il Galaxy Z Fold2 di Samsung.

Nessuna novità, almeno rispetto a forme e dimensioni. Il mondo aveva già scoperto il design del Galaxy Z Fold2 durante la seconda parte dell'evento Unpacked 2020 di agosto, che era servito a Samsung a presentare la nuova gamma degli smartphone Note 20 e 20 Pro. In quell'occasione, il gruppo coreano svelava anche il suo terzo pieghevole, seconda generazione di Fold (lo Z Flip differisce per l'apertura a conchiglia). Solo oggi però la compagnia ha reso note le specifiche tecniche, colori, disponibilità e prezzi del prodotto.

Si parla di 2.049 euro per un dispositivo unico, che poggia su un processore Qualcomm di ultima generazione, 12 GB di RAM e 256 GB di archiviazione interna. Arriverà nei colori Mystic Black e Mystic Bronze, con quattro varianti disponibili per la "cerniera" esterna: Metallic Silver, Metallic Gold, Metallic Red e Metallic Blue.

Le fotocamere non sono a livello degli smartphone top di gamma di Samsung ma rappresentano un passo in avanti in termini di qualità: triplo sensore posteriore da 12 MP + 12 MP + 12 MP, zoom ottico 2x, digitale fino a 10x, registrazione in HDR10+. I selfie poggiano su una fotocamera esterna da 10 MP e su una interna (tra i due schermi) sempre da 10 MP. La batteria è da 4.500 mAh e supporta la ricarica veloce, anche in modalità wireless. Galaxy Z Fold2 5G è stato riprogettato nel pannello, che è un Ultra Thin Glass, più resistente ma pur sempre sottile.

Il design è incentrato sul sistema con cerniera a scomparsa, che si adatta al corpo del telefonino, con il meccanismo CAM che permette allo Z Fold2 di reggersi da solo in varie angolazioni.

