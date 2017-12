sostenibilità

Arriva la matita che germoglia

Perché buttare le matite consumate se puoi piantarle?

di Palermomania.it | Pubblicata il: 07/12/2017 - 14:52:11 Letto 889 volte

Perché buttare le matite consumate se puoi piantarle? È questa l’idea di “Sprout”, una start up danese che ha inventato la prima matita che germoglia. Basta piantarla per ottenere piante, fiori o erbe.

L’idea dietro Sprout è molto semplice: quando la matita è troppo corta per essere utilizzata, basta infilarla in un vaso con del terriccio, ricordarsi di annaffiarla e dopo poche settimane comincerà a crescere la propria pianta. Nell’estremità della matita c’è una capsula che contiene semi di diversi tipi per dare alle matite una seconda vita.

Ci sono matite di diversi colori e con dentro diversi semi da piantare: dal basilico ai girasoli. L’idea è di tre studenti del MIT di Boston che l’hanno lanciata su Kickstarter e hanno già venduto 450 mila matite in tutto il mondo. Un piccolo passo per promuovere la sostenibilità.

