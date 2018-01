tecnologia

Arriva la piegatrice automatica per biancheria

Si chiama Foldimate ed è una macchina che piega nella giusta maniera biancheria e vestiti...

12/01/2018

È il sogno di tutti i pigri, dei single o di chi ha una famiglia numerosa: si chiama Foldimate, è stata presentata al Ces di Las Vegas in coso in questi giorni, ed è una macchina che piega nella giusta maniera biancheria e vestiti distinguendo lenzuola da camicie, magliette da asciugamani. Promette di piegare dai 20 ai 40 pezzi in 4 minuti.

La piegatrice sarà disponibile sul mercato nel 2019 ad un prezzo non proprio popolare, mille dollari, ed è l'evoluzione di un modello già esistente. È stata progettata dalla società progettata da un imprenditore israeliano. Oltre che in ambito familiare, la macchina potrebbe essere usata anche da hotel e ospedali che devono gestire grandi quantità di biancheria.

Non è la prima volta che alla fiera di Las Vegas si vede una soluzione di questo tipo. Nell'edizione 2016 si è vista Laundroid, che non solo piega ma stira i panni puliti. È però più voluminosa e decisamente più costosa di Foldimate (quasi 15mila euro): ha le dimensioni di un grosso frigo mentre la seconda occupa più o meno lo spazio di una stampante da ufficio.

