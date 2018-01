app

Arriva l'app che misura i parametri vitali del neonato

Gli studi stanno andando avanti e ben oltre quello che immaginiamo, è made in Italy l'app medica che consente di misurare, a scopi clinici, il dolore e i parametri vitali del neonato...

Gli studi stanno andando avanti e ben oltre quello che immaginiamo, è made in Italy l’app medica che consente di misurare, a scopi clinici, il dolore e i parametri vitali del neonato.

Il dispositivo è stato creato presso l'ospedale Mauriziano di Torino grazie alla collaborazione fra gruppi di pediatri, epidemiologi, ingegneri e statistici.

Il sistema, descritto come "automatico e non invasivo", sfrutta le tecniche di analisi della mimica facciale del neonato, rilevate grazie il supporto di una telecamera, e la contemporanea misurazione della saturazione di ossigeno, della frequenza cardiaca e della frequenza respiratoria.

"Riconoscere e trattare adeguatamente il dolore del neonato - spiega una nota - è necessario non solo per motivi etici o legislativi, ma anche perché è stato dimostrato che il dolore ripetitivo in una fase precoce dello sviluppo del sistema nervoso può comportare effetti dannosi a breve e lungo termine. I neonati, soprattutto se nati prima del termine e ricoverati in terapia intensiva, sono una categoria di pazienti sottoposti spesso a procedure dolorose. E la loro incapacità di comunicare verbalmente rende difficile valutare l'entità del dolore".

