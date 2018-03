eco-efficienza

Arrivano 55 milioni per promuovere l'eco-efficienza negli uffici pubblici in Sicilia

L'assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di pubblica utilità si appresta a pubblicare un avviso che stanzia 55,5 milioni di euro con l’obiettivo di promuovere l’eco-efficienza e la riduzione dei consumi di energia negli edifici pubblici.

Le risorse stanziate provengono dal Fondo europeo di sviluppo regionale 2014/2020. Verranno finanziati interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici, installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo e ottimizzazione dei consumi energetici, oltre a sistemi di produzione di energia da fonte rinnovabile da destinare all'autoconsumo. Quasi tre milioni sono spendibili già entro quest'anno, quarantasette il prossimo e altri cinque milioni e mezzo nel 2020.

"In questo modo -afferma il presidente della Regione, Nello Musumeci- intendiamo dare un grande aiuto alla diminuzione dei costi di gestione e al miglioramento del comfort degli edifici ospedalieri, scolastici e universitari, contribuendo, nel contempo, alla riduzione dell'inquinamento. Modificare e ridurre i consumi energetici è necessario per raggiungere un nuovo equilibrio in armonia con l'ambiente e rispettoso dei diritti delle future generazioni".

