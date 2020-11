Twitter

Arrivano gli avvisi di Twitter se si mette like a contenuti disinformativi

Twitter continua a fare nuovi passi per contrastare la diffusione di contenuti disinformativi.

25/11/2020

In tempi di coronavirus e di elezioni presidenziali americane, Twitter continua a fare nuovi passi per contrastare la diffusione di contenuti disinformativi. Il social ha annunciato che mostrerà un avviso agli utenti che mettono un like ai post etichettati come falsi o fuorvianti.

Gli avvisi arriveranno entro la settimana su pc e iPhone, mentre sui dispositivi Android saranno visibili nelle prossime settimane.



La novità è un ampliamento dell'avviso che Twitter già mostra quando si tenta di condividere un contenuto considerato non veritiero. Questo messaggio - spiega la piattaforma - "ha contribuito a far diminuire del 29% la condivisione di tweet con informazioni ingannevoli".

