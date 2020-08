smartphone

Asus lancia gli ZenFone 7: torna la fotocamera rotante

''Flip Camera'' con due stabilizzatori per i nuovi smartphone top di gamma.

27/08/2020

Asus ha annunciato la serie ZenFone 7, la generazione di smartphone più potente realizzata dall'azienda. I due modelli ZenFone 7 Pro e ZenFone 7, i cui prezzi e date di lancio in Italia non sono ancora disponibili, si contraddistinguono per la presenza di una tripla Flip Camera.

Quello di Asus, primo al mondo, è un sistema che permette di utilizzare un signolo blocco di fotocamere sia anteriormente che posteriormente, ruotandole, rendendo così possibile non installare sensori sullo schermo ed evitare notch o fori. La fotocamera principale è affidata a un sensore Sony IMX686 da 64 MP con grandangolo, affiancato da una fotocamera ultra-wide con sensore Sony IMX363 e una terza fotocamera con teleobiettivo. La fotocamera principale grandangolare e la fotocamera secondaria ultra-grandangolare supportano entrambe la stabilizzazione ottica dell’immagine, che consente di avere foto e video con un focus ottimale, stabili e senza sfocature. La serie ZenFone 7 può registrare video fino a 8K e include una gamma completa di opzioni – come Hypersteady, Wind Filter e Mic Focus – per registrare video a livello professionale.

