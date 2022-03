Ferrovie sotto attacco hacker

Attacco informatico a Trenitalia e Ferrovie dello Stato: forse riconducibile ad hacker russi

L'attacco informatico che ha bloccato alcuni sistemi delle Ferrovie è riconducibile alla Russia.

Come hanno spiegato fonti qualificate della sicurezza italiana, infatti, la tipologia dell'attacco e il modus operandi con cui è stato realizzato sono tipici degli hacker russi, che fanno parte di una "crew criminale" con base in Russia ma con ramificazione in altri paesi, che agisce a fini estorsivi e non è collegata ad apparati di intelligence di Mosca.

In diverse stazioni si sono verificati disservizi come la sospensione della vendita dei biglietti sia dagli sportelli sia dai self service. Regolare il sistema per l'acquisto online. I passeggeri sono stati autorizzati a salire a bordo treno e presentarsi al capotreno per acquistare il biglietto senza sovrapprezzo. Qualche limitato problema si manifesta nell'aggiornamento dei sistemi di informazione al pubblico nelle stazioni, che vengono tuttavia supportati e integrati da annunci audio.

