Attenzione alla finta e-mail da Amazon: è una truffa

Sembra di Amazon, ma non lo è.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 29/01/2018 - 17:32:13 Letto 354 volte

Sembra di Amazon, ma non lo è. "Facciamo attenzione alle e-mail truffaldine", avverte la Polizia di Stato su Facebook, "che sembrano provenire" da gigante del commercio elettronico, ma sono false e create per rubare i dati all'ignaro utente.

Come si scopre se è vera? Nelle mail ufficiali, avvertono, "non ti sarà mai richiesto di fornire informazioni personali" e, per evitare che altri possano cadere vittima di questo tentato phishing, "quando succede segnalatelo nel sito di Amazon come riportato nell'immagine".

