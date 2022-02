Clima

Cambiamenti climatici, si sta sciogliendo il ghiacciaio più alto sull'Everest

di Palermomania.it | Pubblicata il: 05/02/2022 - 10:54:52 Letto 395 volte

I cambiamenti climatici stanno provocando il rapido scioglimento del ghiacciaio più alto dell'Everest. I ricercatori dell'Università del Maine hanno scoperto che il ghiacciaio del South Col, che si trova a 7.906 metri di altitudine, ha perso più di 54 metri di spessore negli ultimi 25 anni e si sta assottigliando 80 volte più velocemente di quanto non abbia richiesto la formazione del ghiaccio in superficie. Il ghiaccio, che ha impiegato circa 2000 anni per formarsi, ha iniziato a sciogliersi a partire dagli anni Novanta.

Fonte: TGCOM24

