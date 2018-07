Cannabis

Cannabis: maxistudio studio clinico per usarla contro il cancro e potenziare il sistema immunitario

Gli studi dimostrano che i cannabinoidi possono impedire alle cellule tumorali di dividersi e diffondersi e bloccare l'afflusso di sangue ai tumori

Si può prendere la cannabis per impedire o ritardare una recidiva di cancro e rafforzare il sistema immunitario?

Il più grande studio clinico mai tenuto sulla questione è stato lanciato in Germania dagli scienziati del Rostock University Medical Center che hanno rivendicato i benefici a seguito di una revisione di oltre 100 studi, la più grande sperimentazione clinica al mondo per sapere se la cannabis può prevenire i tumori. Ricerche precedenti hanno dimostrato che i composti di cannabis possono aiutare a ridurre gli effetti collaterali delle terapie anticancro come nausea e malattia.

L'ultimo studio pubblicato sul British Journal of Pharmacology, ha scoperto che i fitocannabinoidi - il composto più rilevante nella cannabis - possono essere responsabili della lotta diretta contro le cellule tumorali.

I ricercatori affermano che il sistema endocannabinoide umano, responsabile delle funzioni del cervello, del sistema endocrino e del tessuto immunitario, può essere stimolato positivamente dai fitocannabinoidi. I composti sono il tipo più notevole di "cannabinoidi", e si trovano naturalmente nella pianta di cannabis, un esempio è il tetraidrocannabinolo, o THC, che conferisce alla pianta le sue proprietà psicoattive e aumenta l'altezza degli utenti. Questo particolare composto è monitorato come marcatore di potenza delle piante in aree del mondo in cui la cannabis è legale. Studi hanno dimostrato che i cannabinoidi possono impedire alle cellule tumorali di dividersi e invadere il tessuto normale e possono bloccare l'afflusso di sangue ai tumori. Alcuni studi indicano anche che i cannabinoidi possono migliorare la risposta immunitaria del corpo contro la crescita e la diffusione dei tumori. I dati degli studi precedenti hanno suggerito che i cannabinoidi hanno effetti su diversi livelli di progressione del cancro, compresa la proliferazione di cellule tumorali, invasione e chemioresistenza. I ricercatori hanno osservato le continuità attraverso l'ampia gamma di studi, che hanno dimostrato che i composti della cannabis possono combattere attivamente le cellule tumorali. L'autore dello studio, il professor Burkhard Hinz, ha dichiarato: "C'è ancora bisogno di ulteriori farmaci antitumorali. "In questo contesto l'accumulo di dati da modelli preclinici suggerisce che i cannabinoidi suscitano effetti anticancro su diversi livelli di progressione del cancro. "Ora sono urgentemente necessari studi clinici per studiare l'impatto dei cannabinoidi sulla crescita e sulla progressione dei tumori nei pazienti".

