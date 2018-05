scandalo facebook

Chiude Cambridge Analytica dopo datagate. E Facebook prova a uscire dalla bufera con nuove funzioni

La società che ha truffato milioni di utenti del social network chiude i battenti, e l'azienda di Zuckerberg tenta un rilancio d'immagine con la cancellazione della cronologia dati

di Claudio Zagara | Pubblicata il: 03/05/2018 - 11:12:56 Letto 329 volte

Da potente strumento silenzioso con cui delineare nell'ombra milioni di profili elettorali, a una delle aziende più famose e discusse del secolo: Cambridge Analytica non serve più, troppo esposta e fragile, e chiude i battenti per chiudere anche un'era. O forse per aprirla, dato che con lo scandalo scoperto da Guardian, Observer e New York Times che ha coinvolto Facebook nella divulgazione impropria di dati dei suoi utenti per scopi elettorali nella campagna presidenziale di Trump e in occasione della Brexit, Cambridge Analytica ha creato pericolosi precedenti che hanno danneggiato l'immagine (già controversa) del social in blu agli occhi dell'opinione pubblica.

Ma Mark Zuckerberg non rimane con le mani in mano, e dopo le perdite miliardarie dovute allo scandalo tenta il rilancio con quello che negli anni gli è riuscito meglio: l'uso della tecnologia. Arriva quindi "Clear History", una funzione di Facebook che dovrebbe (e dubitare è quasi d'obbligo) cancellare ogni dato che il social network ha raccolto sull'utente tra applicazioni, preferenze, visite di siti e pagine. Insomma, tutti quei dati che proprio Cambridge Analytica avrebbe usato per tracciare perfetti identikit digitali degli utenti-elettori.

La società britannica intanto si dice "avvelenata" per via di varie illazioni, come si legge in una nota diffusa in occasione della chiusura: "Negli ultimi mesi Cambridge Analytica è stata oggetto di numerose accuse infondate - si legge nel comunicato - e, nonostante gli sforzi della società di correggere le informazioni, è stata denigrata per attività che non solo sono legali ma sono ampiamente accettate". Chiusura dei battenti dunque, ma un'ipotesi largamente accreditata è quella che vedrebbe Cambridge Analytica semplicemente sparire per ricomparire altrove, sotto altro nome, ma con le stesse finalità. Zuckerberg è avvisato, ma dovrebbe aver già imparato la lezione.

