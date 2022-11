classifica ICity Rank 2022

Classifica ICity Rank 2022, Lagalla: ''Palermo fra le Città più digitalizzate d'Italia. Numerosi i progetti in campo''

Palermo è fra le Città più digitalizzate d'Italia, collocandosi al quindicesimo posto insieme a Verona, dopo Brescia e Venezia.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 29/11/2022 - 18:04:09 Letto 681 volte

«Secondo ICity Rank 2022, la ricerca di FPA sulla digitalizzazione dei comuni capoluogo presentata a FORUM PA Città, Palermo è fra le Città più digitalizzate d’Italia, collocandosi al quindicesimo posto insieme a Verona, dopo Brescia e Venezia. Rispetto allo scorso anno abbiamo, però, perso tre posizioni, ma il lavoro di questa Amministrazione va verso una maggiore spinta al processo di digitalizzazione e al trasferimento tecnologico per supportare le imprese del territorio e migliorare i servizi al cittadino. Abbiamo numerosi progetti in campo per fare di Palermo una smart city e provare a scalare questa classifica migliorando ulteriormente la nostra posizione».

Lo dichiara il sindaco di Palermo Roberto Lagalla, commentando la classifica ICity Rank 2022.

