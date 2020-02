Compressori portatili

Compressori portatili: come scegliere i modelli più adatti alle proprie esigenze

Una guida all'acquisto che vi permette di districarvi tra le caratteristiche dei vari modelli in vendita sul mercato, così da aiutarvi a trovare quello che fa al caso vostro.

I campi di applicazione del compressore sono innumerevoli e spaziano dall'industria automobilistica fino all'impiego in campi specifici; come elementi fondamentale per il funzionamento delle macchine frigorifere e pneumatiche, tanto per fare un esempio. L'importanza di questo apparecchio è tale che ne esistono addirittura delle versioni portatili, alcune delle quali destinate appositamente all'uso domestico e hobbistico.

Nel nostro articolo ci occuperemo soprattutto del compressore portatile, proprio per i vantaggi che può offrire in determinate circostanze e a un certo tipo di utenza. Nel capire quali sono le possibili applicazioni di questo apparecchio, inoltre, cercheremo di fare una breve panoramica delle sue caratteristiche standard, in modo da stabilire una gamma ben precisa sia riguardo le capacità e le prestazioni offerte, sia per quanto concerne i prezzi.

Le peculiarità del compressore

Il primo requisito di cui bisogna tenere conto sono le dimensioni, le quali sono necessariamente subordinate alla capacità del serbatoio dove l'aria viene sottoposta a compressione; nella categoria dei compressori portatili, infatti, rientrano anche i modelli con serbatoio da 25, o addirittura 50 litri.

Questi ultimi sono estremamente affidabili e prestanti perché sono progettati per un uso intensivo, come lascia intuire la notevole capacità del serbatoio, e vengono definiti portatili in quanto sono dotati di maniglia e ruote per agevolare gli spostamenti e un eventuale trasporto a bordo di veicoli.

Di fatto, però, la loro mobilità si limita agli spostamenti localizzati nel posto stesso dove vengono utilizzati, per esempio le officine meccaniche di autoriparazione e quelle dei gommisti.

I compressori portatili di questo tipo sono solitamente alimentati da motori a scoppio di piccola cilindrata, in modo da garantire il mantenimento delle prestazioni per un periodo di tempo prolungato, e vengono solitamente usati per la pulizia estemporanea dell'area di lavoro, per il gonfiaggio delle ruote oppure per azionare utensili pneumatici, come le sparachiodi o le pistole per avvitare e svitare bulloni.

Capire il tipo di esigenza

Il prezzo di questi compressori può variare dagli 80 ai 150 euro circa, o anche di più, a seconda del modello scelto; ma come abbiamo già accennato sono adatti principalmente all'uso professionale intensivo.

Per lo stesso tipo di applicazioni ma in ambito domestico, invece, quindi per un uso meno intensivo e più occasionale, sono consigliabili quegli esemplari dotati di un serbatoio la cui capacità non supera i 5 o 6 litri.

I compressori di questo tipo sono più fedeli al loro attributo di “portatili”, nel senso che le dimensioni e il peso ridotti consentono effettivamente di poterli trasportare facilmente e con il minimo ingombro; questa caratteristica permette di portarli in vacanza, per esempio, e usarli per gonfiare il gommone, i salvagenti e altri oggetti analoghi, ovviamente destinati allo svago dei più piccoli.

Per quanto riguarda il gonfiaggio del gommone utilizzato per andare a pesca o per il diporto nautico, invece, l'uso del compressore è vivamente sconsigliato per tutta una serie di problematiche specifiche.

Non esiste alcuna controindicazione, invece, nell'uso dei compressori portatili per il gonfiaggio di pneumatici e gomme, acquistarne uno da tenere in casa o in garage, quindi, è estremamente utile per coloro che si occupano personalmente della manutenzione della propria auto; inoltre è vitale per i possessori di camper, che possono usarlo sia per le ruote del proprio veicolo sia per quelle delle eventuali biciclette trasportate al seguito.

I compressori portatili di questo tipo sono alimentati da motori elettrici e hanno un costo che può variare dai 30 ai 100 euro circa a seconda del modello.

Avere le gomme sempre con la giusta pressione

Per quanto riguarda in particolar modo il gonfiaggio degli pneumatici poi, soprattutto quelli delle automobili, delle moto e degli scooter, è disponibile sul mercato una particolare tipologia di compressori portatili caratterizzati da dimensioni estremamente compatte.

Parliamo di dispositivi che sono progettati apposta per essere trasportati con il minimo ingombro e in piccoli spazi, nel portabagagli o perfino nel cassetto portaoggetti del veicolo, e che vengono considerati alla stregua di una dotazione di sicurezza.

Questi compressori, infatti, sono privi di serbatoio e sono dotati di un motore elettrico alimentato con una tensione di 12 Volt, mediante una batteria integrata oppure mediante uno spinotto da innestare nella presa dell'accendisigari.

Nonostante le dimensioni compatte sono estremamente efficienti, dato che riescono a comprimere l'aria con pressioni che vanno dai 9 agli 11 bar, in modo da poter gonfiare rapidamente una gomma in caso di foratura; l'unico aspetto da valutare con attenzione è l'autonomia offerta dalla batteria. Per quanto riguarda i prezzi, invece, questi possono variare dai 30 agli 80 euro circa a seconda del modello.

