Controllare i computer con la mente: il progetto di Microsoft

Controllare un computer o un dispositivo elettronico con la mente: è il progetto di Microsoft.

Controllare un computer o un dispositivo elettronico con la mente: è il progetto di Microsoft. Spuntano in proposito 4 brevetti sul sito Wipo, l'organizzazione mondiale che si occupa di proprietà intellettuale, e provengino dai team di sviluppo di HoloLens e Surface, cioè quelli che si occupano di occhiali a realtà mista e di computar-tablet del colosso di Redmond.

Il primo teorizza la possibilità che un'applicazione esegua automaticamente un'azione in base a determinati dati ricevuti dal cervello. Il secondo applica questa idea al controllo del sistema operativo, non solo delle applicazioni esterne.

In un altro brevetto, invece, si ipotizza come un dispositivo indossabile come gli HoloLens possa evidenziare oggetti inquadrati basandosi sulle attività cerebrali di un utente. Secondo il sito MSPoweruser, la documentazione per i brevetti è stata presentata a maggio scorso e i brevetti pubblicati qualche giorno fa. Non ci sono notizie se e quando questi brevetti verranno usati da Microsoft.

