curiosità

Cosa succede se non spegniamo il telefono durante un volo?

A tutti è capitato almeno una volta di avere la tentazione di non mettere il proprio smartphone in modalità aereo per capire cosa succede.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 08/12/2017 - 16:30:50 Letto 1268 volte

A tutti è capitato almeno una volta di avere la tentazione di non mettere il proprio smartphone in modalità aereo per capire cosa succede. Altri, invece, entrano in panico nel vedere che il proprio vicino di posto non ha ancora spento il telefono durante il decollo.

Ma in che modo lasciare il telefono acceso può compromettere la sicurezza del volo? Perché gli assistenti di volo ripetono prima di ogni viaggio di spegnere i dispositivi elettronici o inserire la modalità aereo? Il motivo è piuttosto semplice. Proprio come quando un telefono si trova in prossimità di un altro apparecchio come la tv o la radio e viene emesso quel fastidioso rumore, così anche in aereo la presenza di un cellulare acceso può disturbare le comunicazioni radio dei piloti. Ecco perché i passeggeri sono invitati a spegnere i loro dispositivi, così da non costituire un impedimento nelle comunicazioni dell’aereo.

La presenza di un solo cellulare acceso non rappresenta certo un rischio, ma se i dispositivi di tutti i passeggeri fossero accesi contemporaneamente, allora il pericolo potrebbe essere significativo. L’interferenza emessa dal segnale del cellulare che cerca la rete si sente direttamente nella cuffia dei piloti.

Si sono verificati episodi in cui telefonini accesi in volo si sono rivelati pericolosi, come nel caso in cui due aerei stavano per partire insieme dal momento che il pilota non aveva compreso cosa stesse dicendo la torre di controllo. La colpa fu proprio di un segnale di un cellulare. L’incidente per fortuna fu evitato.

Quando il telefono è in modalità aereo, i sistemi di comunicazione mobile UMTS, LTE e GSM vengono disattivati e il cellulare smette di cercare la rete, impedendo quel rumore fastidioso. La pericolosità rappresentata dal tenere un telefono acceso dipende anche dalla grandezza dell’aereo: più un aereo è grande, più grande è la distanza con la cabina di pilotaggio e minore è la probabilità che il segnale possa interferire.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!