inquinamento

Cotton fioc inquinano le spiagge italiane: stimati oltre 100 milioni di pezzi

Sono i cotton fioc il rifiuto che inquina di più le spiagge italiane: ne sono stati stimati oltre cento milioni di pezzi dall'Enea...

di Palermomania.it | Pubblicata il: 03/12/2017 - 13:29:24 Letto 542 volte

Sono i cotton fioc il rifiuto che inquina di più le spiagge italiane: ne sono stati stimati oltre cento milioni di pezzi dall'Enea, l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile che ha compiuto alcuni studi da cui emerge che oltre l'80% dei rifiuti raccolti sulle spiagge italiane è rappresentato da plastiche che minacciano l'ecosistema e la salute dell'uomo.

Sotto la lente d'ingrandimento dell'Agenzia anche le fonti d'inquinamento da microplastiche che per le dimensioni inferiori a 5 millimetri, non vengono trattenute dagli impianti di depurazione delle acque reflue. I frammenti, prodotti dalla degradazione delle plastiche, rappresentano il 46% degli "oggetti" rinvenuti lungo le spiagge italiane. In alcune località, spiega l'Enea, sono stati rinvenuti fino a 18 oggetti di plastica per metro quadrato.

L'Enea, che ha presentato questi dati al worskhop "Marine litter: da emergenza ambientale a potenziale risorsa", ricorda che secondo alcuni studi, sono 700mila le microfibre di plastica scaricate in mare da un solo lavaggio di lavatrice e 24 le tonnellate di microplastica provenienti dai prodotti cosmetici di uso quotidiano che ogni giorno riversiamo nei mari europei e che entrano nella catena alimentare. Prodotti di degradazione delle plastiche sono stati rinvenuti infatti anche nel fegato di spigole e microplastiche persino nel sale da cucina: uno studio condotto sul pescespada, ha evidenziato che nei contenuti stomacali di alcuni esemplari sono stati ritrovati rifiuti marini che riflettono le tipologie di plastiche maggiormente presenti in ambiente marino.

Per il ricercatore dell'Enea Loris Pietrelli del Dipartimento Sostenibilità dei Sistemi Produttivi e Territoriali, “la presenza delle plastiche in mare è in larga parte dovuta a una scorretta gestione dei rifiuti solidi urbani, alla mancata o insufficiente depurazione dei reflui urbani, a comportamenti individuali quotidiani inconsapevoli. Così facendo il rischio di trasformare i nostri mari in discariche è molto elevato. Secondo alcune ipotesi, entro il 2050 nel mare avremo più plastica che pesci”.

Infine, è stato ricordato che Secondo l’Unep (United Nations Environment Programme) l’impatto economico derivato dai rifiuti nei mari del Pianeta è di 8 miliardi di euro l’anno e la spesa europea per la pulizia annuale delle spiagge è stimata in circa 412 milioni di euro. Il Mar Mediterraneo non è ancora agli stessi livelli del Pacific Trash Vortex, l’isola di plastica nell’Oceano Pacifico, ma la plastica rappresenta già un problema ambientale da quantificare, conoscere ed affrontare: un rapporto UE del 2015 stima nel Mar Mediterraneo oltre 100mila pezzi di plastica per kmq.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!