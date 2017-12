app

Creata app che segnala i consumi degli elettrodomestici

Risparmiare energia elettrica e avere informazioni sull'efficienza dei propri elettrodomestici, ma anche l'indicazione su dove acquistare al prezzo più conveniente quello nuovo.

Pubblicata il: 19/11/2017

Risparmiare energia elettrica e avere informazioni sull'efficienza dei propri elettrodomestici, ma anche l'indicazione su dove acquistare al prezzo più conveniente quello nuovo. È l'obiettivo di Ned (assistente energetico personale), una app che sarà disponibile presto su tutti gli smartphone e che è stata premiata come il miglior prodotto tra le start up nell'ambito di Smart Building sezione dedicata all'innovazione negli edifici di Sicurezza 2017.

Per tenere sotto controllo tutti i nostri elettrodomestici basterà scaricare l’app e applicare un semplice strumento e due morsetti universali al quadro elettrico di casa. Sullo smartphone appariranno così i consumi del frigorifero, del forno, della lavatrice e così via e l'indicazione del grado di efficienza energetica di ciascuno. Se necessario arriverà anche il suggerimento di sostituire quello inefficiente, con l'indicazione del risparmio che si otterrebbe e tanto di proposta commerciale di quale prodotto acquistare al miglior prezzo sul mercato e dove.

"Ogni elettrodomestico -hanno spiegato i ragazzi piemontesi ideatori della app - ha una sua impronta elettrica, assorbe l'elettricità in un particolare modo. Quindi tra dieci utilizzatori di energia in funzione contemporaneamente si possono analizzare i consumi e l'efficienza di ciascuno". La app ti segnala le soluzioni migliori e il modo quindi di risparmiare energia, ti dice pure giorno per giorno quanto hai speso per la bolletta elettrica e quanto spenderai a fine mese.

