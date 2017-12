attacchi hacker

Durante le feste impennata di attacchi hacker

Evitare le app a tema natalizio, fare attenzione alle cartoline elettroniche e ai messaggi via social e via e-mail...

di Palermomania.it | Pubblicata il: 19/12/2017 - 12:03:13 Letto 543 volte

Evitare le app a tema natalizio, fare attenzione alle cartoline elettroniche e ai messaggi via social e via e-mail e diffidare dalle offerte "troppo belle per essere vere" su viaggi e shopping. È quanto afferma Andrea Zapparoli Manzoni, esperto di sicurezza e membro del Clusit, l'Associazione Italiana per la Sicurezza Informatica. Durante le Feste, infatti, si osserva un'impennata di tentativi di frode e di attacchi informatici condotti via web.

"Nel primo trimestre del 2017 le attività cyber-criminali andate a buon fine sono aumentate del 13% rispetto all'ultimo trimestre del 2016", ha sottolineato Manzoni. "Le principali minacce che possono riguardare i cittadini sono del tutto trasversali rispetto al sesso, all'età e al canale utilizzato come vettore di attacco. E' dunque opportuno adottare comportamenti prudenti e fare attenzione a una serie di situazioni e comportamenti particolarmente rischiosi", ha proseguito l'esperto.

Le app a tema natalizio, infatti, sono "spesso deputate a raccogliere credenziali e dati personali, così come le cartoline elettroniche e i messaggi di auguri inviati via social ed e-mail". È buona prassi, inoltre, "evitare di compiere pagamenti, in particolare tramite dispositivi mobili quando si è connessi a reti Wi-Fi libere, come quelle messe a disposizione nei luoghi pubblici, perché le nostre comunicazioni potrebbero essere intercettate, manipolate e alterate da malintenzionati".

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!