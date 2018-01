facebook

Facebook, arriva la sezione per le notizie locali

Facebook sperimenta ancora sul fronte editoriale creando una nuova sezione per le notizie locali...

di Palermomania.it | Pubblicata il: 12/01/2018 - 13:24:42 Letto 363 volte

Facebook sperimenta ancora sul fronte editoriale creando una nuova sezione per le notizie locali sulla sua applicazione per smartphone. Lo riporta il sito ReCode spiegando che la sezione si chiama "Today In" ed è alimentata da notizie locali, eventi e annunci. Le fonti sarebbero controllate da un team umano di esperti, mentre l'intelligenza artificiale aiuterebbe a far emergere i contenuti.

I test sono partiti in sei città degli Stati Uniti: New Orleans, Little Rock, Billings, Peoria, Olympia e Binghamton. Gli utenti che si localizzano in quelle zone potranno accedere alla sezione e vedere storie e informazioni prese da media locali certificati oppure avvisi di emergenze diramati dalle autorità. Il social, spiega un portavoce della compagnia a ReCode, usa l'intelligenza artificiale per far emergere notizie di questo tipo, mentre le testate che compaiono nella sezione saranno approvate e controllate dal team di News Partnerships, guidato dalla ex reporter e conduttrice di NBC, Campbell Brown.

L'iniziativa rientra nel Journalism Project di Facebook, lanciato dopo le ultime elezioni presidenziali americane che hanno acceso i riflettori sul fenomeno delle "fake news" online. La sezione di notizie locali ha infatti l'obiettivo di aiutare gli utenti ad accedere a informazione il più possibile certificata.

