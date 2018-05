facebook

Facebook veste i panni di Cupido. Durante l’F8, l’evento annuale degli sviluppatori a San Jose, ha annunciato l'avvio dei test per lanciare una funzione dating sul social network. Per trovare l'anima gemella non ci saranno dunque più solo Tinder o Meetic, ma anche Facebook attraverso la sua app creerà uno strumento ad hoc per gli incontri.

Gli utenti potranno creare un profilo di appuntamenti separato dal loro profilo sul social network e le potenziali corrispondenze saranno suggerite in base alle preferenze di incontro, alle affinità e agli amici in comune. Gli utenti avranno così la possibilità di conoscere altre persone con interessi simili ai loro. Le interazioni nella funzione di appuntamenti inoltre non verranno mostrate ai loro amici.

Il servizio dating non è l'unica novità in arrivo per Facebook. Sul fronte privacy, dopo lo scandalo Cambridge Analytica sui profili “bucati”, è stata annunciata, tra l'altro, anche la funzione Clear History che consentirà agli utenti di vedere le informazioni relative alle app e ai siti web con cui si è interagito ed eliminarle dal proprio account.

