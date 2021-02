Facebook compie 17 anni

Facebook

La piattaforma è stata lanciata il 4 febbraio 2004 da Mark Zuckerberg e dai suoi compagni di università ad Harvard.

Compie 17 anni Facebook, il social network passato da gioco per universitari a grande media da 2,8 miliardi di utenti, con tutti i problemi annessi di espansione e controllo di contenuti come ha dimostrato il recente blocco di Donald Trump.

La sua storia è nota ed è stata raccontata dal film The Social Network.

La piattaforma è stata lanciata il 4 febbraio 2004 da Mark Zuckerberg e dai suoi compagni di università ad Harvard Eduardo Saverin, Dustin Moskovitz e Chris Hughes con soli mille dollari d'investimento e originariamente progettata solo per gli studenti, ma è stata presto allargata ad altre scuole per poi avere la diffusione mondiale che conosciamo. Ad oggi, secondo l'ultima trimestrale, ci sono 2,8 miliardi di utenti mensili. La regione più importante ora per la rete sociale di Zuckerberg è l'Asia, l'Europa è in via di saturazione.

