Facebook ''mette in pausa'' un amico per un mese

Novità in arrivo su Facebook.

20/12/2017

Novità in arrivo su Facebook. È stata introdotta infatti a disposizione di tutti una nuova funzione che consente letteralmente di “mettere in pausa” gli amici per un tempo limitato. La nuova funzione consente di silenziare per 30 giorni qualunque contatto (amici o pagine), magari diventato troppo invasivo e presente in homepage con post dal contenuto ripetitivo o di scarso interesse.

Per poterne usufruire basterà semplicemente aprire il menù a tendina presente sui post in alto a destra e cliccare sulla dicitura “Metti in pausa per 30 giorni”. Un mese più tardi, i post saranno nuovamente visibili. La funzione è disponibile sia da pc che da mobile.

