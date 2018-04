Facebook

Facebook, più spazio a news locali e affidabilità. Nella fase peggiore della sua storia

In concomitanza dello scandalo Cambridge Analytica il social network lancia le modifiche al News Feed

di Claudio Zagara | Pubblicata il: 03/04/2018 - 16:21:18 Letto 364 volte

Più localizzate e più attendibili: Facebook vuole delineare il nuovo profilo delle notizie che ogni giorno miliardi di utenti reperiscono e leggono dalla home page del noto social network. Il processo di rinnovamento dei contenuti è in atto dall’inizio del 2018, e ha generato non poche perplessità. A gennaio scorso infatti il team di Facebook aveva annunciato di voler “rifare il look” alla sezione News Feed, per dare la massima priorità a due pilasti sui quali la piattaforma era stata fondata: la connessione tra persone e le opportunità di far gruppo. Perciò via dalla home page tutti quei contenuti che oscuravano i post dei nostri amici e delle persone a noi care, come condivisioni provenienti da aziende ma anche dal mondo editoriale, tra cui appunto le notizie.

Era giunto però il momento di bilanciare i contenuti ridando spazio all’informazione, fin troppo penalizzata. Da qui il nuovo step della conversione: elevare le notizie locali ad elementi fondamentali della rete di Facebook, dando all’utente la possibilità di interagire con avvenimenti realmente rilevanti per la propria comunità di riferimento. E non solo, perché un altro aspetto dell’aggiornamento prevede il fatto che gli utenti diano attivamente il proprio contributo a realizzare il progetto, attraverso questionari volti a “smascherare” l’inaffidabilità delle testate furbette, magari avvezze alle fake news.

Dopo aver testato la novità negli Stati Uniti, in questi giorni il colosso tecnologico di Mark Zuckerberg sta applicando l’aggiornamento anche al resto dei paesi del mondo. Dopo lo scandalo del furto di informazioni sensibili da parte della società di raccolta e analisi dati Cambridge Analytica, Facebook sta attraversando il momento più delicato dalla sua fondazione; la sfida che si pone Zuckerberg è quella di riconquistare gli utenti con una nuova base di affidabilità. Un contratto tacito che possa porre le persone al centro dell’immensa rete di contatti e contenuti del social network, privilegiando la possibilità ed il diritto di ognuno ad informarsi in maniera limpida ed efficace. Insomma, informazione di qualità e integrazione sociale, veicolate dalla tecnologia della F biancazzurra. Vedremo come muteranno i contenuti sulla nostra home e se davvero le notizie locali verranno incoraggiate, ma nel frattempo teniamo d’occhio i nostri “Mi piace” e le opinioni che esprimiamo su Facebook: Cambridge Analytica potrebbe essere solo la punta dell’iceberg.

