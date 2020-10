Facebook rimuoverà i contenuti che negano l'Olocausto, Zuckerberg: ''L'antisemitismo è in aumento''

Olocausto

Facebook aggiorna le sue policy sull'incitamento all'odio per vietare qualsiasi contenuto che neghi o distorca l'Olocausto.

Facebook aggiorna le sue policy sull'incitamento all'odio per vietare qualsiasi contenuto che neghi o distorca l'Olocausto. Lo annuncia la stessa società spiegando che è "un altro passo nell'impegno per combattere l'odio nei servizi".

"Se le persone cercano l'Olocausto su Facebook, inizieremo a indirizzarli a fonti autorevoli per ottenere informazioni accurate - sottolinea Mark Zuckerberg - Sono stato combattuto tra la libertà di espressione e il danno causato dal minimizzare o negare l'orrore dell'Olocausto. Il mio pensiero si è evoluto quando ho visto i dati che mostrano un aumento della violenza antisemita".

"Il mio pensiero si è evoluto - dice oggi Zuckerberg - quando ho visto i dati che mostrano un aumento della violenza antisemita. Tracciare il giusto confine tra ciò che è accettabile e ciò che non lo è non è semplice, ma allo stato attuale del mondo, credo che questo sia il giusto equilibrio. Purtroppo, nel mondo in cui viviamo stiamo assistendo al sorgere di nuove forme di odio, nonché a un aumento di alcune delle più antiche forme di odio, compreso l'antisemitismo. Ecco perché questo cambiamento di policy", aggiunge Sheryl Sandberg, n. 2 della società.

"La nostra decisione - osserva Facebook - è supportata dall'aumento ben documentato dell'antisemitismo a livello globale e dall'allarmante livello di ignoranza sull'Olocausto, soprattutto tra i giovani. Secondo un recente sondaggio negli Stati Uniti tra persone di età compresa tra i 18 e i 39 anni, quasi un quarto ha affermato di credere che l'Olocausto fosse un mito, che fosse stato esagerato o di non esserne sicuri".

"Abbiamo bandito più di 250 organizzazioni suprematiste bianche e aggiornato le nostre politiche per affrontare i gruppi di milizie e QAnon", aggiunge la società in riferimento alla decisione presa di recente sulla teoria complottista di estrema destra.

