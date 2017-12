facebook

Facebook stringe accordo con Universal Music e sfida YouTube

Facebook fa il primo vero passo nel business musicale e diventa un serio rivale per YouTube.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 22/12/2017 - 12:59:30 Letto 417 volte

Facebook fa il primo vero passo nel business musicale e diventa un serio rivale per YouTube. Il social da due miliardi di utenti ha stretto un accordo di licenza globale pluriennale con l'etichetta Universal Music Group, controllata dalla francese Vivendi.

Grazie all'intesa il colosso guidato da Mark Zuckerberg permetterà ai suoi iscritti di caricare legittimamente filmati con le musiche di brani della Universal. Non solo sul social ma anche su Instagram e sulle altre piattaforme controllate. Tra gli artisti di Universal figurano Jay-Z, Rihanna, Bruce Springsteen e Justin Bieber. Un colpo importante che la compagnia di Menlo Park assesta a YouTube, controllata da Google, che proprio pochi giorni fa ha stretto un'intesa con la stessa Universal e con Sony Music Entertainment.

Nemmeno Spotify o Apple Music possono star tranquilli. Per ora Facebook non lancia un servizio di musica in streaming ma questo accordo potrebbe essere apripista per novità future. Il social conferma la sua strategia di voler valorizzare i video online, con l'obiettivo di spingere gli utenti a guardare e condividere sempre più filmati e di attrarre investitori pubblicitari. Qualche giorno fa ha annunciato che dal prossimo anno gli spot verranno introdotti a inizio clip e saranno di sei secondi. Una novità che riguarderà, secondo quanto anticipato dal Wall Street Journal, i video presenti nella piattaforma dedicata che si chiama Watch.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!