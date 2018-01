fake news

Fake News, Facebook lancia il test per individuare testate affidabili

Dopo l'annuncio di qualche giorno fa di affidare agli utenti l'individuazione di testate giornalistiche affidabili, in Usa è partito il test di Facebook.

"Conosci questo sito?", "Quanto ti fidi?", sono le due uniche domande a cui gli utenti statunitensi devono rispondere per giudicare una testata giornalistica. Il contenuto del test è stato reso noto dal sito americano BuzzFeed. Facebook ha confermato il contenuto e spiegato che il test è stato elaborato internamente.

"Questo aggiornamento cambierà il modo in cui vedrete le notizie su Facebook - ha spiegato la scorsa settimana Mark Zuckerberg - sposterà l'ago della bilancia verso le fonti ritenute affidabili dalla community". In sostanza, terminato il test, l'algoritmo dovrebbe premiare quelle pagine che rilanciano notizie affidabili secondo gli utenti. Un nuovo tentativo del social network di correre ai ripari dopo la bufera sulle fake news scoppiata durante la campagna per le presidenziali. Con le due semplici domande che lasciano in mano ai due miliardi di utenti del social network un potere di scelta enorme.

