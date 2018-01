apple

Falla nei processori, Apple: ''siamo a lavoro per aggiornamento''

Apple fa sapere di essere a lavoro per rilasciare un aggiornamento di Safari, il browser utilizzato da iPad, iPhone e Mac, in grado di risolvere il problema derivante dalla falla nei processori...

Pubblicata il: 05/01/2018

Apple fa sapere di essere a lavoro per rilasciare un aggiornamento di Safari, il browser utilizzato da iPad, iPhone e Mac, in grado di risolvere il problema derivante dalla falla nei processori Intel, Arm e Amd, che, secondo quanto spiegato in una nota, colpisce "tutti i dispositivi Mac e iOs ma non è possibile sapere quale impatto causi sugli utenti".

L’azienda spiega che gli ultimi aggiornamenti del sistema operativo per Mac, Apple Tv, iPhone e iPad sono protetti da "Meltdown", la falla dei processori Intel, mentre tutti i dispositivi sono al momento vulnerabili per "Spectre", la falla che colpisce anche i processori Arm e Amd, e per la quale si lavora alla creazione di una "patch" capace di bypassare il problema.

A scoprire la falla, l'anno scorso, sono stati i ricercatori del Google Project Zero, che hanno subito informato i costruttori di chip e gli sviluppatori dei sistemi operativi (Microsoft, Apple e Linux) per risolvere il problema.

Intel minimizza i rischi, ma il suo Ceo a novembre ha venduto azioni per 24 mln di dollari: “la vulnerabilità non ha il potenziale di corrompere, modificare o eliminare dati".

