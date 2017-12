agcom

Fatturazione a 28 giorni, Agcom multa TIM, Vodafone, Wind e Fastweb

Il Consiglio dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha deliberato di infliggere una sanzione agli operatori TIM, Vodafone, Wind Tre e Fastweb...

Il Consiglio dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha deliberato di infliggere agli operatori, TIM, Vodafone, Wind Tre e Fastweb, la sanzione massima prevista per la mancata osservanza della propria delibera in materia di cadenza di rinnovo delle offerte e di fatturazione dei servizi, relativamente alla telefonia fissa e alle offerte convergenti fisso-mobile. Si tratta di 1,16 milioni di euro per ciascun operatore.

L'Autorità ha nel contempo emanato apposite linee guida. È quanto si legge in una nota Agcom. Le linee guida, a quanto risulta, spiegano agli operatori come interpretare correttamente l'obbligo a fare una tariffazione "mensile", come indicato dall’ultima Legge di Bilancio. Significa - spiega Agcom - obbligo a rispettare il mese solare. Gli operatori non possono insomma seguire una fatturazione a 28 giorni, come intendevano fare. Avevano infatti tentato questa scappatoia per evitare il nuovo obbligo e così aumentare la frequenza delle fatturazioni. Ora l'ennesimo altolà di Agcom.

Il caso originale, come ricorda Repubblica, aveva messo in luce come gli operatori puntassero a incassare una bolletta in più all'anno spostando la fatturazione da mensile a 28 giorni, un affare da un miliardo l'anno solo sulla rete fissa. Il Garante per le Comunicazioni non ha contestato l'aumento dei prezzi in sé. Piuttosto ha preso di mira l'assenza di trasparenza nelle società e di consapevolezza nei clienti, bersaglio di una modifica in corsa dei tempi di fatturazione.

"Non basta comunicare alle persone che qualcosa è cambiato nelle modalità di pagamento", ha spiegato Antonio Nicita, componente dell'Agcom, "quello che conta è l'efficacia della comunicazione in termini di comprensione. Il consumatore - soprattutto se ha firmato un contratto con rinnovo automatico - tende a essere distratto e pigro. E in un certo senso ha il diritto di essere così. Proprio per questo deve essere informato in modo puntualissimo dalle imprese, altrimenti siamo al limite dell'inganno. Il nostro ruolo come garanti? Vogliamo tenere vivo il tema e scuotere le famiglie perché tornino pienamente consapevoli della situazione che stanno vivendo. E guardiamo con fiducia al Parlamento perché ci doti di armi più efficaci e appuntite".

Fonte: Repubblica

