Fede e progresso tecnologico: nasce una nuova religione basata sull'intelligenza artificiale

di Palermomania.it | Pubblicata il: 07/01/2018 - 16:06:21 Letto 355 volte

L'ex ingegnere Google, licenziato l’anno scorso con l’accusa di aver rubato segreti commerciali, adesso cerca il riscatto nella fede.

La sua associazione religiosa, senza scopo di lucro, si chiama ''Way of the Future'', e propone di venerare l'AI per migliorare la nostra vita.

Ma su Levandowski pendono pesanti accuse di spionaggio industriale. In particolare, Levandowski, è al centro di una disputa su brevetti trafugati tra Uber e Waymo, compagnia automobilistica di Google. Licenziato dall'azienda di Mountain View lo scorso maggio, sembra cercare il riscatto e la fama come sacerdote della divinità tecnologica.

Il legame tra tecnologia e religione non è nuovo, infatti, in molti, nella Silicon Valley, credono nell’avvento di un’epoca in cui le macchine governeranno il mondo con giustizia ed equità, a vantaggio degli uomini. Da qui, il passo verso il culto dell’Intelligenza artificiale sembra obbligato. La speranza nelle “magnifiche sorti e progressive” si alimenta con i grandi successi e le costanti innovazioni del settore.

