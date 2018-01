apple

Giustizia francese accusa Apple di obsolescenza programmata: aperta inchiesta

La giustizia francese ha aperto un'inchiesta sulla Apple accusando l'azienda di ''obsolescenza programmata'' e truffa.

Pubblicata il: 09/01/2018

La giustizia francese ha aperto un’inchiesta sulla Apple accusando l’azienda di “obsolescenza programmata” e truffa. In Francia, una procura accerterà se il colosso di Cupertino abbia messo in atto tecniche per ridurre deliberatamente la durata di funzionamento di un prodotto, allo scopo di velocizzarne i tempi della sua sostituzione e quindi vendere di più.

L'iniziativa della Procura fa seguito alla denuncia dell'associazione "Alt all'obsolescenza programmata", presentata il 27 dicembre, in cui si accusava Apple di ridurre volontariamente le prestazioni e la durata dei suoi smartphone attraverso il suo sistema di aggiornamenti. L'azienda della Mela ha recentemente riconosciuto di rallentare temporaneamente i vecchi modelli di smartphone, in relazione al deterioramento della batteria, anche se ha negato di aver fatto qualcosa per accorciare la vita dei suoi dispositivi. Nel caso di condanna si può arrivare fino a due anni di carcere e un'ammenda da 300 mila euro al 5 per cento del volume di affari dell'azienda ritenuta colpevole. In Italia una legge analoga non esiste.

L’obsolescenza programmata è una strategia per definire il ciclo vitale di un prodotto in modo da limitarne la durata a un periodo prefissato. Accade quindi che il prodotto diventi inusabile dopo un certo tempo. Oppure succede che agli occhi del consumatore il prodotto appaia obsoleto messo in confronto con i nuovi modelli che sembra più moderni, sebbene dal punto di vista funzionale siano poco o niente diversi da quello meno recente.

