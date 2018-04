gmail

Google prepara un restyling di Gmail.

Google prepara un restyling di Gmail per la versione desktop. Secondo il sito The Verge, l'aspetto estetico potrebbe essere più lineare e potrebbero arrivare le opzioni come il supporto offline, le risposte più veloci e intelligenti e la possibilità di silenziare le email.

Il cambio di immagine potrebbe essere ispirato a Google Calendar da poco rivisto in chiave più essenziale. La nuova versione dovrebbe arrivare nelle prossime settimane. La rampa di lancio potrebbe essere la conferenza degli sviluppatori di Google che si terrà a San Francisco l'8 maggio.

