Google, Antitrust avvia istruttoria per abuso di posizione dominante

L'Antitrust ha avviato un'istruttoria nei confronti di Google ipotizzando un abuso di posizione dominante.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 14/07/2022 - 09:53:59 Letto 703 volte

Google, è l'ipotesi, avrebbe ostacolato l'interoperabilità nella condivisione dei dati presenti nella propria piattaforma con altre piattaforme, in particolare con l'app Weople, gestita da Hoda, un operatore attivo in Italia che ha sviluppato una banca di investimento dati. Secondo l'Autorità, il comportamento di Google "è in grado di comprimere il diritto alla portabilità dei dati personali".

Fonte: TGCOM24

Fonte Immagine: Pixabay

