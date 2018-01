notizie locali

Google spinge sulle notizie locali e lancia "Bulletin", piattaforma di informazione che si avvale dei contributi degli utenti per la segnalazione di notizie ed eventi del posto. Il servizio è stato lanciato in fase di test in due città americane, Nashville, in Tennessee, e Oakland, in California.

Il servizio, cui si accede tramite un'applicazione per smartphone, punta a dare visibilità a quelle notizie che hanno rilevanza per comunità molto ristette di utenti, come ad esempio la chiusura di una strada a causa di un episodio di maltempo. Gli utenti hanno un ruolo centrale perché saranno loro a segnalare questi fatti, caricando post anche con foto e video.

Google rilancia così il "citizen journalism", il giornalismo dal basso cui chiunque con un cellulare in mano può contribuire. Tuttavia non è chiaro che forme di controllo ci saranno per evitare la diffusione di eventuali bufale. Un problema non da poco in un'epoca infestata da fake news e disinformazione.

