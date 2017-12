whatsapp

Gruppi WhatsApp, le dritte per gestirli al meglio

Gruppi WhatsApp, chi li ama e chi li odia, ma in ogni caso bisogna fare attenzione nel loro utilizzo.

Gruppi WhatsApp, chi li ama e chi li odia, ma in ogni caso bisogna fare attenzione nel loro utilizzo. Justin Myers del Guardian ha stilato una sorta di guida su pregi e difetti di questo strumento di comunicazione nel quale spesso ci troviamo immischiati nostro malgrado, ma che a volte è fondamentale per velocizzare il coordinamento di più persone.

1. I modi migliori per abbandonare un gruppo

Le strategie per uscire da un gruppo poco gradito sono molte. La prima, quella più semplice, è silenziare le notifiche dei messaggi in arrivo. Questo, però, non taglia i legami con il gruppo. Se si è alla ricerca di una soluzione più radicale, è bene scegliere il momento migliore per scegliere l’opzione “abbandona gruppo”. L’orario migliore potrebbe essere la mattina presto, quando tutti sono molto impegnati, oppure nel bel mezzo di uno scambio vivace di messaggi così da sperare che in pochi notino l’uscita. Esiste anche la possibilità di dichiarare apertamente le ragioni più o meno reali dell’abbandono, in modo da affrontare di petto tutti i partecipanti.

2. Evitare messaggi imbarazzanti

Quando si ha a che fare con molti gruppi Whatsapp bisogna anche stare molto attenti a non sbagliare destinatari, soprattutto quando i messaggi inviati contengono materiale sensibile. La regola numero uno è non mandare mai foto osè così da non doversi trovare a giustificarsi in situazioni imbarazzanti. E prepararsi sempre una scusa da usare all’occorrenza. Quanto all’ansia da controllo, è possibile disattivare la spunta blu dei messaggi, anche se l’opzione non è valida per quelli inviati sui gruppi.

3. Famiglia e vecchi amici: come sopravvivere

Ma quali sono le principali tipologie di gruppi dei quali possiamo far parte? Il primo è il gruppo familiare: genitori, fratelli, cognati e qualche volta zii. Ci sono poi i gruppi di vecchi amici che magari si sono conosciuti all’università, ma con i quali non si hanno più contatti da tempo. Lì è tutto un promettersi appuntamenti per rimpatriate che non si ha alcuna intenzione di fare. In quel caso mantenersi vaghi è l’unica mossa utile.

4. Il dono della diplomazia

Quando si arriva all’ambiente di lavoro, non è raro trovarsi a far parte di gruppi segreti di colleghi. È il posto ideale per la proliferazione del pettegolezzo e delle critiche che non trovano spazio sulle e-mail o su Slack. È necessario fare molta attenzione a non farsi scoprire dai responsabili del personale, o meglio ancora sfilarsi del tutto. Meglio concentrarsi su cose più serie. Tra i colleghi è possibile anche trovare chi si impegni a proporre occasioni di vacanza più o meno brevi, con proposte di attività a dir poco spericolate. In queste occasioni è necessario esercitarsi nella diplomazia per declinare gli inviti.

5. Nessuno è perfetto

Il problema di Whatsapp è anche quello di costringere all’interazione costante persone che in condizioni “analogiche” cercherebbero di evitarsi. Succede con i coinquilini, per esempio, con i quali spesso si preferiva comunicare con bigliettini sul frigo invece che di persona. Stesso ragionamento con i genitori dei bambini dell’età dei propri figli. Se fino a poco tempo fa le occasioni di incontro erano poche, ora su Whatsapp è un continuo aggiornamento sulla crescita dei propri piccoli. Con tanto di competizione tra mamme e papà. Una costante di tutti i gruppi poi, è la tendenza alla lamentela e alla maldicenza. alla fine ci sarà qualcuno che criticherà una persona che non ne fa parte. In quel caso il gruppo si trasformerà in un’apparente isola felice i cui membri sembrano essere perfetti.

