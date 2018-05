mano bionica

Hannes, la mano bionica è una realtà. Sarà in commercio dal 2019

di Miranda Pampinella | Pubblicata il: 14/05/2018 - 14:19:44 Letto 333 volte

Anche la fantasia può diventare realtà. Hannes, la mano protesica di derivazione robotica è già pronta ad entrare in commercio dal 2019, capace di restituire ai pazienti circa il 90% della funzionalità. Realizzata in Italia nel Rehab Technologies Lab, il laboratorio congiunto nato nel dicembre 2013 dalla collaborazione tra l’Inail e l’Istituto italiano di tecnologia (Iit). La mano riceve i segnali dagli impulsi nervosi che dal cervello vengono trasmessi attraverso i muscoli fino ai suoi elettrodi ed è per questo che indossarla è facile e non richiede interventi chirurgici.

La mano bionica prende il nome Hannes in onore di Hannes Schmidl, il primo direttore tecnico del centro protesi dell’Inail a Budrio e autore nel 1965 della prima mano controllata dagli impulsi nervosi trasmessi dai muscoli (mioelettrica). Unica nel suo genere conferisce alla mano versatilità e naturalezza nel movimento, elementi che la caratterizzano insieme alla resistenza dei materiali e alla semplicità d’uso. Il meccanismo alla base del movimento delle dita, della forza e del tipo di presa dipende dal sistema DAG, acronimo di Dynamic Adaptive Grasp, brevettato dal team IIT–Inail, che conferisce alla mano protesica la capacità di afferrare gli oggetti adattandosi alla loro forma e di resistere alle eventuali sollecitazioni esterne, perseguendo l’obiettivo di replicare la gestualità e la funzionalità dell’arto naturale, utilizzando un singolo motore. Le caratteristiche di costruzione del dispositivo consentono alla batteria di coprire fino a una giornata intera di utilizzo.

Le dita si piegano e il pollice, in particolare, è orientabile in tre diverse posizioni e rende possibili i tipi di prese necessarie nella vita di tutti i giorni: “pinch grasp”, pollice e indice in opposizione, per manipolare oggetti di piccole dimensioni come un bottone o una matita, “power grasp”, una presa che consente di spostare oggetti di peso elevato, fino a circa 15 chilogrammi, e “lateral grip”, per afferrare oggetti molto sottili come fogli o carte di credito. Il sistema comprende, inoltre, un polso che può piegarsi in cinque posizioni e attuare la prono-supinazione attiva, permettendone il movimento rotatorio in entrambe le direzioni.

Il sistema di controllo di Hannes sfrutta gli impulsi elettrici che provengono dalla contrazione dei muscoli della parte residua dell’arto, ciò significa che i pazienti possano comandare la mano semplicemente pensando ai movimenti naturali e senza la necessità di alcun trattamento chirurgico invasivo. I due sensori che ricevono e interpretano il segnale elettrico proveniente dal cervello, attivando il movimento desiderato del polso o della mano, sono infatti posizionati all’interno dell’invaso della protesi, la parte a contatto con l’arto residuo, risultando così invisibili all’esterno e impercettibili dal paziente.

Il Rehab Technologies Lab, per garantire il massimo livello di personalizzazione, ha realizzato un software che si collega alla mano robotica con il Bluetooth che consente di calibrare i suoi parametri di funzionamento in base alle esigenze e alle caratteristiche di chi la indossa.

“E’ uno strumento straordinario disponibile in due taglie e in versione destra e sinistra. È inoltre dotato di differenti soluzioni cosmetiche, con guanti di rivestimento diversificati per uomo e per donna. - spiega il presidente dell’Inail, Massimo De Felice - Inoltre, Hannes ha ricevuta la certificazione CE come dispositivo medico di fase 1. Quando la mano bionica entrerà in commercio sarà valutata dalla Commissione permanente sui Livelli essenziali di assistenza (Lea). Nel frattempo la ricerca continua ad andare avanti. Nel Rehab Technologies Lab si continua a lavorare per il futuro, con la speranza di creare protesi sempre meno costose e chissà, anche in grado di percepire il tatto”.

