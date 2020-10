Huawei svela il Mate 40 Pro

Huawei ha presentato la nuova serie Mate, che vede due modelli di smartphone, Mate 40 Pro e Mate 40 Pro+.

Pubblicata il: 23/10/2020

Huawei ha presentato ieri, con un evento virtuale condotto dal ceo della divisione consumer del gruppo Richard Yu, la nuova serie Mate, che vede due modelli di smartphone, Mate 40 Pro e Mate 40 Pro+. Sono i primi due telefoni ad integrare il primo e unico SoC 5G a 5 nanometri al mondo, il sistema Ultra Vision Cine Camera e l’iconico Space Ring Design. Il modello Pro è disponibile da oggi, preordinabile sul sito di Huawei e se acquistato o preordinato entro il 15 novembre verrà accompagnato dalle cuffie FreeBuds Pro, 6 mesi di Huawei Music e 3 di Huawei Video, oltre a 50 giga di spazio su Huawei Cloud, tutto incluso nel prezzo di 1.249 euro.

I due modelli, certificati IP68, sono dotati di Horizon Display 88° curvo e sono caratterizzati dal design del gruppo fotocamera posteriore, un anello nel quale sono incastonati i sensori Leica, fiore all'occhiello di questi smartphone come da tradizione Huawei. Anche la fotocamera anteriore, da 13 MP, è stata migliorata, rimpicciolita dotata di grandangolo con sensore di movimento. Il design è reso ancora più particolare anche da alcune colorazioni: oltre al bianco, al nero e al 'mystic silver', la serie Mate 40 è stata presentata in due varianti in pelle vegana verde e gialla. Il modello Pro+ ha un pannello posteriore in nano ceramica bianca o nera.

