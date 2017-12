animali

I cani hanno il doppio dei neuroni dei gatti: quasi 530 milioni contro 250 milioni.

I cani hanno il doppio dei neuroni dei gatti: quasi 530 milioni contro 250 milioni. Lo dimostra il primo “censimento” che ha contato le cellule nervose che costituiscono la parte più evoluta del cervello, la corteccia, in 8 specie di carnivori, domestici e selvatici. Si scopre così che i gatti, anche se battuti dai cani, hanno lo stesso numero di neuroni degli orsi bruni, mentre i procioni, per quanto piccoli, hanno un cervello che se la gioca alla pari con quello dei primati. L'uomo non è stato considerato nella ricerca, ma è notevole l'intervallo che lo separa dalle altre specie, con i suoi 16 miliardi di neuroni.

A snocciolare tutti i numeri è lo studio pubblicato sulla rivista Frontiers in Neuroanatomy dal gruppo internazionale di ricerca guidato dall'americana Vanderbilt University, in Tennessee. "In questo studio volevamo confrontare diverse specie di carnivori per vedere la relazione tra il numero dei neuroni e le dimensioni del cervello", spiega la neuroscienziata Suzana Herculano-Houzel.

"Io sono cinofila al 100% - ammette la ricercatrice - ma, premesso questo, i nostri dati suggeriscono che i cani hanno la capacità biologica di fare cose più complesse e articolate rispetto ai gatti. Perlomeno, adesso abbiamo delle informazioni di carattere biologico che le persone potranno usare nelle loro discussioni su chi sia più intelligente, tra cane e gatto".

